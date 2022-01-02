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Автор Екатерина Широкова

При выдачи электронного паспорта, бумажный будет аннулирован

Общество

Бумажные паспорта граждан, которые получат электронный документ удостоверяющий личность, будут аннулированы, сообщили в МВД России.

При выдачи электронного паспорта, бумажный будет аннулирован

Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируют на добровольной основе.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", — сообщили в ведомстве ТАСС.

Внутренний электронный документ не будет взаимосвязан с загранпаспортом. Поэтому у россиян по-прежнему будет два носителя.

Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.

Ранее Pravda. Ru писала о трёх регионах, в которых предварительно планируют внедрить электронные паспорта. Так, планируется, что первыми "тестировать" документы будут в Москве, Московской области и Республике Татарстан.

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Получить паспорт стало проще и быстрее
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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