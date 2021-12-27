Электронные паспорта начнут внедрять в РФ с трёх пилотных регионов

Российские власти определили пилотные регионы для внедрения электронных паспортов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Выдавать начнём с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан", — цитирует зампреда правительства РИА Новости.

По словам Чернышенко, паспорт будет представлять собой пластиковую карту с бесконтактным чипом и фото, содержащую персональные данные человека.

Чиновник сообщил, что на данный момент уже подготовили проект цифрового паспорта и провели технические испытания его электронных компонентов.

Подготовку к внедрению электронных паспортов планируется завершить к концу 2022 года.

Ранее начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова сообщила, что цифровые паспорта станут выдавать россиянам с 14 лет по их желанию. Предполагается, что на первоначальном этапе внедрения документов нового образца их будет выдано не менее 100 тысяч.

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