Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как в голове её детей перепуталась информация о Путине и Деде Морозе.
Наследники Маргариты Симоньян и режиссёра Тиграна Кеосаяна озадачили родительницу забавным вопросом в первый день Нового года.
— Мама, а Дед Мороз — это точно не переодетый Путин?
— Точно.
— Откуда ты знаешь?
Утренние разговоры с детьми, —
привела фрагмент разговора с сыном и дочерью журналистка в своём Instagram-аккаунте.
Глава RT опубликовала фотографии своих наследников — шестилетней Марьяны и пятилетнего Баграта. У Маргариты и Тиграна есть ещё и младшая дочь Маро. Девочка появилась на свет в 2019 году.
Подписчики Симоньян оценили фантазию наследников телеведущей.
"Путин — это переодетый Дед Мороз. Круглый год только работает";
"У этих деток — другая реальность. Они часто видят родителей в окружении известных людей, особенно маму! Здоровья семье, успехов и благополучия!";
"Пусть верят, что Путин!" —
писали фолловеры под постом Симоньян.
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