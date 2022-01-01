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Автор Елена Былкина

Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как в голове её детей перепуталась информация о Путине и Деде Морозе.

Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек

Наследники Маргариты Симоньян и режиссёра Тиграна Кеосаяна озадачили родительницу забавным вопросом в первый день Нового года.

— Мама, а Дед Мороз — это точно не переодетый Путин?

— Точно.

— Откуда ты знаешь?

Утренние разговоры с детьми, —

привела фрагмент разговора с сыном и дочерью журналистка в своём Instagram-аккаунте.

Глава RT опубликовала фотографии своих наследников — шестилетней Марьяны и пятилетнего Баграта. У Маргариты и Тиграна есть ещё и младшая дочь Маро. Девочка появилась на свет в 2019 году.

Подписчики Симоньян оценили фантазию наследников телеведущей.

"Путин — это переодетый Дед Мороз. Круглый год только работает";

"У этих деток — другая реальность. Они часто видят родителей в окружении известных людей, особенно маму! Здоровья семье, успехов и благополучия!";

"Пусть верят, что Путин!" —

писали фолловеры под постом Симоньян.

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Маргарита Симоньян показала своих старших детей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин тигран кеосаян маргарита симоньян
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