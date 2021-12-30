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Маргарита Симоньян подробно рассказала, как готовит оливье

Общество

Маргарита Симоньян поведала, какие блюда готовит на Новый год. Главный редактор RT в подробностях описала, как в её семье готовят оливье.

Салат оливье
Салат оливье по рецепту Симоньян

Журналистка назвала свой новогодний стол советским. Маргарита объяснила, что гостей в её доме традиционно собирается много, поэтому угощения готовятся в избытке.

Симоньян призналась, что салат оливье входит в десятку её любимых блюд, однако позволяет она себе это угощение только на Новый год, так как придерживается диеты.

Маргарита в подробностях рассказала, как готовит этот традиционный салат.

"С утра запекаем картошку и морковку, варим и чистим яйца, достаем маринованные огурцы, разные копчёности (говядину, курицу, индейку — всегда по-разному), вареную курицу или курицу гриль", — перечисляет ингредиенты салата телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Далее глава RT делится секретами приготовления главного новогоднего блюда.

"Курицу разбираем на волокна — так настаивает делать моя свекровь. Остальное нарезаем. Свекровь любит, чтобы морковь в оливье была сырая, натертая на крупной терке. Горошек туда тоже, разумеется, консервированный. Добавляем майонез. Лук мы в оливье не кладем", — раскрывает все карты Маргарита.

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