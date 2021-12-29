В России запустят аналог образовательного TikTok

Приложение для создания и просмотра видеороликов на образовательные темы появится в России в 2022 году. Авторов клипов разработчики выбирают на конкурсной основе.

По словам креативного директора Всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгения Юматова, проект разрабатывали при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.

"Русский аналог TikTok с образовательным началом, где сами школьники или студенты расскажут своё видение школьной программы. Они будут записывать короткие видеоуроки, которые будут внедрены в образовательный процесс", — цитирует Юматова ТАСС.

Разработчики подчеркнули, что на платформе будет публиковаться только достоверная информация, а ролики будут нести полезные знания. По словам Юматова, на участие в конкурсе авторов компания получила свыше 10 тысяч заявок. Соцсеть планируют запустить после новогодних праздников.

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