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В Свердловской области подростки перевернулись в жигулях ради видео в TikTok

Происшествия

Подростки из города Первоуральск Свердловской области перевернулись в машине Жигули, чтобы снять видео для TikTok. До этого они дрифтовали, крутя руль из стороны в сторону. Как сообщает портал E1.ru, дрифт продолжался около минуты, пока машина не перевернулась.

В Свердловской области подростки перевернулись в жигулях ради видео в TikTok

Видео собрало почти 18 000 просмотров и 2000 лайков.

После аварии на видео слышно, как один из пассажиров кричит, что все заснял на телефон. В машине находились три человека. Они не были пристегнуты. О пострадавших ничего не сообщается.

Социальная сеть выставила авторам предупреждение о том, что такие действия опасны.

Также задуматься о подобных действиях призывает ГИБДД Свердловской области.

"Тем, кто в погоне за просмотрами и лайками, устраивает подобное, следует задуматься о возможных последствиях своих действий. А последствия могут быть трагичными, и тогда ответственность они понесут, предусмотренную административным или уголовным кодексом", — сказали в ГИБДД по Свердловской области.

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Автор: Олеся Киреева
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