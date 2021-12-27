Американка нашла в бургере улитку

Бритни Джонсон из США, мать двоих детей, была шокирована, обнаружив в бургере, купленном накануне в "Макдоналдсе", улитку. Молодая женщина собиралась уже отдать его своей дочери, однако заметила странную крошку и решила рассмотреть подробнее.

22-летняя американка объяснила, что разрезала бургер для ребенка на мелкие кусочки, после чего нашла твердый кусок, пишет CNN.

"Я посмотрела на него и увидела улитку. Я была шокирована, поскольку я чуть не съела этот бургер. Не знаю, из салата ли она", — заявила Бритни.

Молодой человек Бритни побежал обратно в ресторан, чтобы потребовать возмещения. По словам Бритни, сотрудники принесли извинения и предложили полный возврат средств, а также замену.

Подобные инциденты — не редкость для США. Буквально несколько дней назад американка обнаружила куриную голову в коробке с горячими крылышками от KFC. Голова с глазами и клювом была покрыта хрустящим тестом, ее по ошибке приготовили во фритюрнице. А также какое-то время назад американка нашла тайник с наркотиками в обычной коробке с сухим завтраком, который был куплен для детей в супермаркете.