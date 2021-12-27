Фэшн-провал Ксении Собчак: "облажалась" с выбором костюма

Ксения Собчак, по её собственному признанию, "просчиталась" с выбором цвета костюма на пресс-конференцию Владимира Путина — красный оказался самым "ходовым".

Как посчитала журналистка из Омска Анна Шишминцева, порядка 500 дам пришли в "красном".

Анна, сама того не ведая, дала урок стиля светской львице и экс-кандидату в президенты, облачившись в фиолетовый костюм — этот цвет "догадались надеть" всего две представительницы прессы.

Журналистки обсуждали эту "важную" тему, нимало не смущаясь тем, что мероприятие всё же было не светской тусовкой.