Ксения Собчак, по её собственному признанию, "просчиталась" с выбором цвета костюма на пресс-конференцию Владимира Путина — красный оказался самым "ходовым".
Как посчитала журналистка из Омска Анна Шишминцева, порядка 500 дам пришли в "красном".
Анна, сама того не ведая, дала урок стиля светской львице и экс-кандидату в президенты, облачившись в фиолетовый костюм — этот цвет "догадались надеть" всего две представительницы прессы.
Журналистки обсуждали эту "важную" тему, нимало не смущаясь тем, что мероприятие всё же было не светской тусовкой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.