Расположить алкогольные магазины за пределами населённых пунктов предложили в ГД

Депутат Государственной Думы, представитель "Единой России" Султан Хамзаев предложил разместить магазины, продающие алкоголь, за пределами населённых пунктов в России.

Хамзаев напомнил о словах Владимира Путина, сказанных им во время пресс-конференции. Президент назвал сохранение здоровья россиян, укрепление демографии геополитически важными вопросами. Депутат отметил, что по-прежнему большими проблемами для страны являются потребление алкоголя, наркотиков и курение.

"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", — заявил Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, злоупотребление алкоголем становится причиной многих бедственных ситуаций у населения. Из-за пьянства растёт смертность, увеличивается риск проблем с сердцем и онкологией, оно приводит к уменьшению рождаемости и отрицательно сказывается на генофонде.

По данным Хамзаева, больше алкоголя начала употреблять молодёжь, делая это в систематическом порядке — на 16% больше в 2019 году по данным проекта "Трезвая Россия".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.