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Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают

Общество

По мнению Владимира Путина, будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают. Так ответил президент на вопрос журналиста о возможной войне с Украиной.

Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают

"Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите у руководства Украины — как они отдают приказ стрелять по Донбассу. У нас была договорённость о том, что приказ на ответный огонь должно отдавать высшее руководство, из министерств. В Киеве этот пункт взяли и отменили", — сказал президент.

По его словам, в Минских соглашениях написано, что нужно провести изменения в конституцию Украины. И они должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

"Отказываются не только это делать, но и даже разговаривать. Объясните, почему? Вместо того, чтобы отвечать на запрос о мире, президент Зеленский пришёл к власти и попал под влияние радикалов, как на Украине говорят, нациков", — считает глава России.

Путин отмечает, что Россия хотела бы работать с теми силами, которые хотят выстроить добрососедские отношения. Но вместо этого на Украине — политические преследования и убийства на улицах.

"В Одессе людей заживо сожгли, хоть кто-то что-то сделал, чтобы найти преступников? У нас нет никаких возможностей разговаривать с этими людьми", — сказал лидер страны.

В четверг, 23 декабря, проходит 17-я большая пресс-конференция Владимира Путина.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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