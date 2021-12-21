Появившийся в Екатеринбурге арт-объект, воспевающий свободу слова, огородили забором в целях безопасности.
Как сообщает Telegram-канал "Мышеловка", арт-объект "Трибуна для поэта", посвященный свободе слова, недолго просуществовал в том виде, в котором его задумали авторы.
"Через пару дней "свободу слова" обнесли забором — теперь её использовать можно будет только во время мероприятий", — пишет ТГ-канал.
Интернет-пользователей впечатлила такая модернизация арт-объекта. В Сети активно комментировали событие.
"Действительно, без забора арт-объект не был бы завершённым. Теперь нужно колючку намотать";
"Иначе всю её к разрисуют и загадят. Но зато так похоже больше на памятник заключенным поэтам";
"Думаю, деревья, детские площадки, турники и заборы обнести заборами и сидеть смирно на стульчиках пока не скажут идти к пенькам, а то мало ли, что эти е**** придумают в следующий раз";
"Какая Россия? Е**** начали на нем виснуть, и парк будет выплачивать штрафы за их свёрнутые головы";
"Лучший перфоманс", — выражали своё мнение подписчики ТГ-канала.
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