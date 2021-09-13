Василий Уткин раскритиковал памятник картошке в Белоруссии

В последнее время публика склонна видеть во многих памятниках негативные образы. Москвичи не приняли арт-объект "Большая глина № 4", а в Белоруссии подсмеиваются над памятником картошке. Спортивный комментатор Василий Уткин тоже без восторга отозвался о памятнике символичному корнеплоду.

В Узденском районе Белоруссии установили памятник картошке. Монумент представляет собой корзину с картофелем, вознесённую на высокий камень-постамент. Надпись на камне гласит, что картофель появился в Белоруссии ещё в XVII веке.

В Сети неоднозначно восприняли монумент. Ассоциации у пользователей возникали весьма сомнительные. Кто-то сравнивал скульптуру с ночным горшком, а кто-то и вовсе с содержимым ночного горшка.

Своё мнение решил высказать и Василий Уткин.

"Сегодня все обсуждают памятник картошке, который установили в Белоруссии. Это ещё что — в Запорожье (кажется) собираются установить памятник борщу. Не знаю, как это может выглядеть. Но памятник картошке мне совсем не понравился. Памятник настоящей, живой картошечке-кормилице должен быть полностью в земле, это же очевидно", — поделился своими размышлениями спортивный журналист.