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Некоторые сорта вин могут исчезнуть из магазинов после Нового года

Общество

Часть сортов вин может исчезнуть из магазинов с 1 января. Как пишут "Ведомости", это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие федерального закона о поправках в закон о регулировании алкогольного рынка.

Некоторые сорта вин могут исчезнуть из магазинов после Нового года

Поправки подписал Владимир Путин 2 июля 2021 года.

Теперь появилась новая классификация вин: часть напитков, которые ранее маркировались как "столовое вино" теперь должно обозначаться как "вино", а "ликёрное вино" как "креплёное".

Также импортёры должны были указывать географическое указание происхождения продукции, а не термин "вина с защищённым географическим указанием".

Большая часть товаров потребовала изменения названия на контрэтикетке и принятия новых деклараций соответствия. Поэтому продукция, выпущенная по старым правилам, признаётся фальсификатом и будет уничтожена. Правительство до 31 декабря отменило надзор за исполнением новых правил и ввело упрощённый порядок сертификации.

По словам экспертов в данной отрасли, в обороте по-прежнему находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации. Утилизация вина принесёт большие потери бизнесу, а также дефициту вина. Оформление новой декларации после окончания моратория будет занимать 1,5-2,5 месяца.

Эксперты также отмечают, что производство вина с 2020 года сократилось из-за повышения акцизов. В январе — ноябре их выпустили почти на 6 миллионов долларов. Это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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https://www.pravda.ru/news/society/1669473-vodka_pivo_nelegalnyi_alkogol_konjak_vino_opros/
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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