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Опрос: 31% россиян не употребляет алкоголь

Общество

31% россиян не употребляет алкоголь. Об этом говорит опрос ВЦИОМ и Международной ассоциации "Антиконтрафакт", посвящённый нелегальному алкоголю.

Опрос: 31% россиян не употребляет алкоголь

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, 69% граждан сказали, что пьют спиртные напитки иногда.

Самое популярное в России спиртное — водка, об этом сказали 59% опрошенных, пиво отметили 48%, вино и шампанское выбирает 21%. Также россияне отметили самогон (19%) и коньяк (15%).

Почти все возрастные группы уверены в популярности водки — 56-62%. Пиво чаще выбирает молодежь и люди среднего возраста. Это 60-62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29-46% среди старшего поколения. 26% выбирают вино, это в основном молодежь.

Большинство россиян — 88% — знают о том, что в России есть проблема с нелегальным алкоголем. 37% респондентов хорошо осведомлены, в основном это мужчины. 12% услышали об этом явлении впервые.

Жители России сказали, что чаще всего нелегальными являются водка (79%), коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%), а также пиво (10%).

27% россиян говорят, что смогут определить нелегальный алкоголь. 63% — не смогут.

За последние годы с нелегальной водкой столкнулись 19%, коньяком — 15%, по 6% сталкивались с нелегальными виски и пивом. 91% россиян согласны с тем, что такой алкоголь опасен для жизни, 5% так не считают.

Также большинство говорит о том, что нелегальный алкоголь дешевле легального. Половина россиян полагают, что купить нелегальный алкоголь легко.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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