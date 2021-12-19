Синоптик Тишковец пообещал москвичам 20-градусные морозы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в начале недели в Москве будут 20-градусные морозы, однако потом температура воздуха вернётся к своей климатической норме и составит минус 8 градусов ночью и минус 1-6 днем.

По словам синоптика, завтра на Центральную Россию обрушится североатлантический циклон "Нео", который принесёт русские морозы.

В ночь с 19 на 20 декабря в Московской области столбики термометров опустятся до минус 4-9. В понедельник днём похолодает до минус 7-12, а вечером — до минус 10-15.

Во вторник, 21 декабря будет самый короткий день в году. Утром воздух остынет до минус 15-20, а в дневное время будет минус 12-17 градусов.

В беседе с РИА Новости Тишковец рассказал, что среда станет самым холодным днём недели: ночью ожидается минус 22, а днём — минус 14-17 градусов.

С четверга холодный циклон начнёт постепенно отступать: утром будет минус 16-21, днем — минус 11-16. В пятницу пойдёт снег, а столбики термометров покажут ночью минус 14-19, а днём — минус 8-13 градусов.

Конец недели выдастся относительно тёплым, так как погода вернётся к климатической норме. Несмотря на усиление снегопада, температура воздуха в субботу прогреется до минус 3-8 градусов. В воскресенье будет ещё теплее — минус 1-6 градусов.

Ранее синоптик, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что огромные траты на проекты по "восстановлению" климата и борьбу с потеплением "сомнительны", поскольку повышение температуры на планете больше зависит от природных факторов, чем от рук человечества.

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