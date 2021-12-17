Песков заверил, что от Сокурова никто не требует извинений

В Кремле убеждены, что жизни Сокурова ничего не угрожает, но в крайнем случае за него готовы заступиться.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверен, что спор с Путиным никак не должен отразиться на жизни режиссёра Александра Сокурова.

"Мы считаем, что в ходе заседания и в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании Совета [по правам человека], не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова", — цитирует слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков отметил, что несогласие с главой страны в рамках публичной дискуссии не является поводом для извинений. Он назвал полемику Сокурова с Путиным "эмоциональной, гипертрофированной реакцией" со стороны режиссёра.

Сокуров ранее написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву. В нём режиссёр принёс свои извинения за дискуссию с лидером РФ и сообщил, что теперь опасается за свою жизнь. Угроза, по мнению кинодеятеля, может исходить из Чечни.

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