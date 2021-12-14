В Госдуме раскритиковали идею отказаться от Нового года в "американском" стиле

Неправильно отбирать у детей праздник, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя Pravda.Ru заявление депутата Марии Бутиной о необходимости отказаться от праздничного оформления Нового года "в стиле американского Рождества".

"Мы живём на одной планете. Я не думаю, что надо до такой степени обособить русскую культуру, чтобы ничего не заимствовать абсолютно и такие добрые праздники, как Рождество Христово, не пускать к нам на порог", — заявила Бессараб.

Она также обратила внимание, что предложение Бутиной использовать изображение Деда Мороза и Снегурочки в символике государственных структур это уже лишнее. Органы не призваны делать это, однако могут по доброй воле.

"Если будет больше Снегурочек — в этом нет ничего страшного, но подходить достаточно жёстко и ограничивать символы, которые можно использовать, не стоит. Русская культура как раз богата заимствованиями. Мы очень быстро придаём свои исконно российские черты тем или иным событиям", — резюмировала она.

Ранее Бутина предложила отказаться от праздничного оформления "в стиле американского Рождества" и обратить внимание на "русские символы" новогодних праздников.

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