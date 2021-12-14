Невролог Суворинова рассказала, как школьникам и студентам "не сгореть" на учёбе

Учебный год в разгаре и многие студенты и школьники "зашиваются" от потока информации. Одни готовятся к сессии, другие — к экзаменам. В беседе с Pravda.Ru врач-невролог Наталья Суворинова поделилась советами, как не "сгореть" детям от сверхзагрузки и правильно отдыхать от умственной работы.

Когда учеба вымотала: учимся правильно отдыхать от умственной нагрузки

"Разгрузите" голову

Постоянный поток информации, в том числе и не очень полезной, может спровоцировать упадок сил у учащегося. Однако по большей части молодые люди сейчас предпочитают отдыхать от учёбы в социальных сетях. По словам невролога, в эти моменты необходимо отказаться не только от гаджетов, но даже и от книг.

"Когда ты готовишься, ты отдыхаешь, надо отдыхать — гулять, дышать, чтобы голова отдыхала. Слушать музыку, да. Наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать что-то. Компьютерные игры эмоционально очень выматывают", — пояснила Суворинова.

По словам невролога, здесь в планирование отдыха могут включиться родители. Вряд ли подростка удастся добровольно "выгнать" на прогулку.

"Можно велосипед достать. Можно на лыжах сходить опять же в выходной день в лес. То есть какие-то моменты нужно здесь заставать. Может быть, всей семьёй выехать погулять на природе или на экскурсию", — рассказала врач.

Поговорите о страхах

Многие дети боятся экзаменов до дрожи. С одной стороны, понятно — давление родителей, учителей, преподавателей. С другой — страх становится неконтролируемым и "завалить" экзамен или сессию "смерти подобно". По словам невролога, здесь необходимо проговорить с детьми их опасения.

"Хорошо, если он говорит. То есть не держит в себе, а проговаривает свои страхи. Пусть он при этом плачет. Пусть он при этом трясётся. Но если он это выговорит из себя, то это уже хорошо. Поплачет и дальше можно с ним конструктивно опять обсудить будущее", — пояснила невролог.

Витамины для ума, но с умом

По словам врача, многие родители накануне важных экзаменов начинают "кормить" детей препаратами, не посоветовавшись с доктором. Что может привести не только к "провалу" на экзамене, но и более серьёзным последствиям.

"Препараты перед экзаменами пить ни в коем не случае нельзя. Либо это базовый курс, который человек пьёт какое-то время, либо вообще ничего. Потому что любая таблетка перед экзаменом в состоянии стресса может отразиться самым непредсказуемым образом", — говорит врач.

По словам Сувориновой, что же касается курса витаминов, то во время учёбы можно принимать:

"Магний В6",

поливитаминные комплексы,

настойку зверобоя,

лимонника,

женьшеня.

глицин.

А вот "баловаться" ноотропными препаратами без рекомендации врача не стоит.

"Здесь, конечно, лучше, чтобы была рекомендация от врача. У нас из таких широко известных Мельдоний (Милдронат). Он довольно хорошо идёт", — резюмировала невролог.

Как отметила Суворинова, касательно Мельдония, его тоже пьют курсами и ошибочно считать препарат допингом. Невролог подчеркнула, что в этих заявлениях больше "политики", чем медицины.