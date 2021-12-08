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В минобре поддержали увольнение преподавателя за видео с откровенным танцем

Общество

В министерстве образования Новосибирской области считают, что увольнение преподавателя русского языка и литературы Виктории Кашириной из-за видео в Instagram с исполненным ею откровенным танцем было правильным.

В минобре поддержали увольнение преподавателя за видео с откровенным танцем

Руководитель оперативного штаба при министерстве образования Оксана Василенко не считает поведение преподавателя достойным в этой ситуации.

"Мы все живем в современном мире, аккаунты являются открытыми и дети ищут, где преподаватель. Это распространенная практика. Если у тебя открытый аккаунт и там такой контент, надо просто думать о том, что туда зайдет, например, ребенок 4-го или 5-го класса. Это онлайн-гимназия, родители заплатили деньги за обучение, за какой-то онлайн-курс для своего ребенка. А тут такая, знаете, дополнительная опция для русского языка и литературы, которую родители совершенно не предполагали", — сказала чиновница "Газете.ru".

Василенко уверена, что учителю необходимо быть скоромнее и не выставлять свою личную жизнь напоказ.

"Не нужно пребывать в иллюзиях, что если у тебя есть личная жизнь, то никто не зайдет в твои соцсети и не увидит этого. Это современный мир и нужно себя немножко ограничивать. Никто же не говорит, что такого контента не должно быть. Ради бога. Аккаунт закрой и пусть это смотрят те люди, которым это интересно. А когда учительница говорит "а это везде есть, на Первом канале есть, в интернете есть"… Так ты какая тогда учительница, если не понимаешь последствий этого всего? Ты-то почему присоединяешься ко всему тому миру, который не следит за аккаунтом и за всем тем, что воспитывает ребенка?" — возмутилась руководитель штаба.

Василенко уверена, что Виктория Каширина не понимает последствий своего поступка, и надеется, что увольнение послужит ей уроком на будущее.

Ранее стало известно, что преподавателя русского языка и литературы "Онлайн гимназии №1" города Новосибирска Викторию Каширину уволили после того, как она выложила в своём личном аккаунте в Instagram ролик, в котором она исполняет pole dance. Руководство школы заставило написать учителя заявление об увольнении по собственному желанию, обвинив её в аморальном поведении.

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23-летнюю Викторию Каширину уволили из-за танца в Инстаграм из Новосибирской гимназии
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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