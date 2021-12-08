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Молодого педагога уволили после публикации видео с танцем в Instagram

Общество

Молодая учительница русского языка и литературы ЧОУ "Онлайн гимназия №1" города Новосибирска Виктория Каширина, берущая уроки pole dance в свободное от работы время, разместила видео своего танца на личной странице в Instagram.

Молодого педагога уволили после публикации видео с танцем в Instagram

После этого у учительницы потребовали удалить опубликованное видео. Первой своё недовольство выразила мама одной из её учениц.

"Добрый вечер. Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода? Или закройте профиль. Моя дочь смотрит всё это, ваш авторитет ну явно не преподавательский", — написала возмущённая родительница.

После этого руководство учебного заведения, в котором работала 23-летняя учительница, потребовало у неё удалить ролик с танцем, сообщив, что к соцсетям учителей предъявляются особые требования. После этого девушку пригрозили уволить за "аморальное поведение", если она не напишет заявление по собственному желанию.

"В общем, меня уволили. Всё началось с сообщения мамы моей ученицы, которая попросила не выкладывать контент, видимо, который не устраивает её… или сменить профессию. Следить за своей дочерью — не-е-е, указывать другим людям — да-а-а. Через день мне пришло сообщение от директора гимназии с приказом удалить видео", — рассказала Каширина, добавив, что её пригрозили уволить за аморальное поведение, если она не уйдёт сама, не объяснив, что именно в нём было аморального.

Многие поддержали уволенного педагога. За неё вступился директор "Новоколледжа" Сергей Чернышов, предложив Кашириной работу в своём учебном заведении.

"Если ее уволили из-за видео, то это глупость, конечно. Учителя — не члены монашеского ордена, они такие же люди, у них есть чувства. Они вправе показывать свое красивое тело в своих личных социальных сетях. Если кто-то смотрит Instagram и оскорбляется — ну не смотрите Instagram, да и всё. Я не знаю всех деталей этой ситуации, но, если Виктория хороший педагог, мы готовы предложить ей место в Новоколледже", — сказал Чернышок в разговоре с НГС.

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В Новосибирске учительницу уволили за откровенное видео на её странице в Instagram
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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