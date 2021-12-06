Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром

Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Как сообщают Вести.RU, они обсудят развитие отношений между странами.

Президент России ранее отмечал, что это партнерство приносит взаимную выгоду обоим государствам. Причиной визита президента России в Индию также стало выявление "омикрона", которое привело к новым ограничениям в ряде стран.

В последний раз Путин и Моди встречались 2 года назад.

6 декабря было подписано несколько соглашений между Россией и Индией. Они касаются стрелкового оружия и военного сотрудничества. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Рад, что подписан ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере", — написал он.

Он добавил, что Индия ценит поддержку России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.