Россия и Индия собираются подписать соглашения по ряду областей

Посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что в ходе в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 6 декабря ожидается подписание соглашений по ряду областей.

"Следует ожидать достижения договоренностей в таких областях, как взаимосвязанность и транспорт, наука и техника, космос, военное и военно-техническое сотрудничество, культура, образование. Это далеко не полный перечень", — сказал Кудашев, слова которого приводит ТАСС.

Посол отметил, что Россия и Индиях переходят от отношений "поставщик-покупатель" к совместным разработкам и производству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом внешней политики РФ является развитие диалога со всеми государствами Ближнего Востока, а также налаживание сотрудничества со странами Африки и Индией. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

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