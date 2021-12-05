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Композитор Максим Дунаевский высказался о рождении детей у родителей-пенсионеров

Общество

Композитор Максим Дунаевский после того, как женился восьмой раз, заявил, что осуждает людей, которые зводят детей в большом возрасте.

В ходе беседы с "Аргументами недели" Дунаевский подтвердил, что в новом браке уже не планирует заводить детей.

"Я не только не поддерживаю то, что люди, скажем так, в очень зрелом возрасте заводят детей, я просто осуждаю это! Потому что рожать детей нужно в нормальном возрасте, то есть тогда, когда ты сможешь поставить их на ноги. Так что у меня на этот счет очень отрицательное мнение", — сказал он.

Дунаевскому сейчаc 76, его жене Алле Новоселовой 41 год.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
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