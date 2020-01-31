Супруга Эммануила Виторгана ответила на критику поздних детей

В 2019 году Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик снова стали родителями: у них появилась еще одна дочь. Девочка получила имя Клара, сейчас ей полгода.

Следует заметить, что Эммануил и Ирина скрывали рождение второй дочери. Известно, что они потратили два миллиона рублей на услуги суррогатной матери. А в 2018 году у супругов родилась старшая дочь Этель.

Ирина и Эммануил часто подвергаются критике из-за того, что они решили стать родителями в таком почтенном возрасте, ведь Виторгану сейчас уже 80 лет. Ирина же полагает, что они с супругом смогут дать детям за короткий период времени больше, чем более молодые родители. Сейчас у них много свободного времени для того, чтобы проводить его с детьми.