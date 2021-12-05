Дефицита пива в России из-за маркировки не будет

Дефицита пива в России из-за маркировки не будет. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как сообщает MK.RU, маркировку пива Министерство промышленности предлагает ввести с 1 сентября 2022 года.

В сообщении ЦРПТ говорится, что по товарам, на которые маркировку ввели ранее, не было дефицита. Также не повышались цены.

Ранее Научно-исследовательский финансовый институт при Минфине показал, что пивная маркировка увеличит прибыль производителей почти на 3 миллиарда рублей. Также это позволит создать более полутора тысяч рабочих мест.

Основная задача Национальной системы маркировки - гарантировать подлинность и качество приобретаемой продукции.

В июне 2021 года в России стартовала обязательная маркировка сыров и мороженого.

В январе - добровольная маркировка молочной продукции.

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