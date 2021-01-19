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В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции

Россия

До того как маркировка молочной продукции станет обязательной, коды будут выдаваться бесплатно, заявил оператор Центр развития перспективных технологий.

В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции

В среду, 20 января, в России начался подготовительный этап к обязательной маркировке молочной продукции. Пока что маркировка проводится добровольно. Это даст участникам рынка возможность заблаговременно подготовить производственные линии. Уже с 1 июня станет обязательной маркировка мороженого и сыров, с 1 сентября — всех остальных подгрупп молочной продукции со сроком годности более 40 дней. Соответствующее постановление правительства было подписано 15 декабря 2020 года.

С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России проводился эксперимент по маркировке молочной продукции. В его ходе было протестировано движение продукции по всей цепи и выработаны технологические решения для всех видов упаковки.

"Эксперимент показал, что производительность линий на этапе реализации продукции не изменяется, внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака, а скорость сканирования при выбытии через ККТ в большинстве случаев остается равной скорости сканирования обычного штрих-кода", — рассказал агентству ТАСС руководитель товарной группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий Алексей Сидоров.

Дальнейшее внедрение обязательной маркировки молочной продукции также будет происходить поэтапно. Например, с 1 декабря 2021 года она станет обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также у продавцов появится обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.

Автор: Людмила Черткова
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