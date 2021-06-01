В России стартовала обязательная маркировка сыров и мороженого

С 1 июня в России началась обязательная маркировка сыра и мороженого. Соответствующее постановление правительства было подписано ещё в декабре 2020 года.

В государственной системе маркировки "Честный знак" зарегистрировались 85% производителей мороженого и 100% производителей сыра, сообщает ТАСС.

Для производителей данных видов продукции организована служба поддержки, а также выделены персональные менеджеры оператора маркировки.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, с каждой компанией-производителем будет проводиться индивидуальная работа.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года.

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