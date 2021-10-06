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Еду "рассортируют" по цветам: Роспотребнадзор обяжет маркировать продукты

Общество

Роспотребнадзор начал работать над обязательной маркировкой продуктов питания разными цветами. По сообщению ведомства, ценники в магазинах будут "окрашены" цветом в зависимости от переизбытка тех или иных ингредиентов в еде.

Еду "рассортируют" по цветам: Роспотребнадзор обяжет маркировать продукты
  • много сахара, соли и жиров — красный ценник,
  • при нормальных значениях — зелёный ценник.

Под "маркировку" попадут почти все продукты, исключением станут специи и минеральная вода.

"Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах", — цитирует ТАСС главу "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова .

По словам инициаторов программы, такая мера поможет многим покупателям. Так отпадёт необходимость "выискивать" в составе вышеперечисленные показатели. Облегчит это жизнь людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо контролировать уровень сахара и соли, а также гражданам с ожирением.

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Продукты, которые мы едим: кому что полезно
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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