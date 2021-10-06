Роспотребнадзор начал работать над обязательной маркировкой продуктов питания разными цветами. По сообщению ведомства, ценники в магазинах будут "окрашены" цветом в зависимости от переизбытка тех или иных ингредиентов в еде.
Под "маркировку" попадут почти все продукты, исключением станут специи и минеральная вода.
"Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах", — цитирует ТАСС главу "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова .
По словам инициаторов программы, такая мера поможет многим покупателям. Так отпадёт необходимость "выискивать" в составе вышеперечисленные показатели. Облегчит это жизнь людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо контролировать уровень сахара и соли, а также гражданам с ожирением.
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