Еду "рассортируют" по цветам: Роспотребнадзор обяжет маркировать продукты

Роспотребнадзор начал работать над обязательной маркировкой продуктов питания разными цветами. По сообщению ведомства, ценники в магазинах будут "окрашены" цветом в зависимости от переизбытка тех или иных ингредиентов в еде.

много сахара, соли и жиров — красный ценник,

при нормальных значениях — зелёный ценник.

Под "маркировку" попадут почти все продукты, исключением станут специи и минеральная вода.

"Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах", — цитирует ТАСС главу "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова .

По словам инициаторов программы, такая мера поможет многим покупателям. Так отпадёт необходимость "выискивать" в составе вышеперечисленные показатели. Облегчит это жизнь людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо контролировать уровень сахара и соли, а также гражданам с ожирением.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.