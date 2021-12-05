На Урале собираются выпустить досрочно из тюрьмы психически нездорового маньяка

Московского маньяка-насильника Артура Косицына планируют выпустить из тюрьмы раньше срока. За плечами у заключённого экс-полицейского 27 жертв. Причиной смягчение наказания суд назвал психическое состояние мужчины.

Артур Косицын

Тремя годами ранее Тагильский суд уже рассматривал прошение о досрочном освобождении маньяка, но тогда прокуроры доказали, что Косицыну на свободе не место.

Полицейский с диагнозом?

По данным следствия, своё первое преступление Косицын совершил ещё в юности, в возрасте 16 лет. Он попытался изнасиловать женщину и попал под прицел правоохранительных органов. Однако тогда, его "пожурили" и поставили на учёт в ПНД.

Что не помешало мужчине устроиться на службу в ДПС.

В 2011 году Косицын попал "за решётку". Маньяк орудовал в Москве и области четыре года с 2005 по 2009 годы. За время своей "охоты" он изнасиловал 27 женщин. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него смешанное расстройство личности и сексуальных предпочтений.

"Он нападал на женщин в подъездах и лифтах и припугивал оружием — в жезл инспектора ДПС было вмонтировано скрытое шило. Жертв он выбирал преимущественно молодых и хрупких, чтобы они наверняка не смогли дать отпор. Некоторым из них он также угрожал убийством", — передаёт Телеканал "360"

Кроме этого, в деле Косицына фигурируют и попытки изнасилования. Следствию удалось доказать девять эпизодов. Вердиктом суда за содеянное стало заключение под стражу на 14 лет.

Следи за собой

На пересмотр дела маньяк подавал дважды. Но в обоих случаях обвинение доказывало, что Косицын не может выйти из тюрьмы. Во-первых, он не исправился, во-вторых, демонстрировал находясь в заключении девиантное поведение. Впрочем, даже если и в очередное прошение ему откажут, у психически нездорового насильника вскоре по закону кончится срок.

"На основании 20-летнего опыта в области уголовного права я глубоко убеждён, что лица, совершившие изнасилования, являются психически неполноценными. Поэтому, отсидят они или не отсидят, причина, побуждающая их насиловать, никуда не денется", — пояснил в беседе с Телеканалом "360" адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

Впрочем, и после "отсидки" за Косицыным вряд ли кто-то будет следить. Конечно, превентивные меры по закону существуют: отмечаться у участкового, не дебоширить и так далее. Но следовать по пятам за маньяком никто не станет.

По словам Багатурия, если предыдущие жертвы могут обратиться в полицию и настаивать на защите, то потенциальным остаётся только "оглядываться".

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