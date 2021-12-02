В ангарской ИТК покончил с собой маньяк-молоточник. Экс-зэк рассказал - почему

В колонии под Иркутском покончил с собой отбывавший 24-летний срок серийный убийца- "молоточник" Никита Лыткин.

История его зверств ещё свежа в памяти горожан, хотя орудовали они с подельником с 2010 по 2011 год. За это время два маньяка убили по меньшей мере девять человек и совершили нападения ещё на 15 (это только то, что удалось доказать следователям). Они нападали на прохожих в одном микрорайоне города и забивали насмерть молотком и ножом. Иркутяне "окрестили" их Академовскими маньяками.

Артём Ануфриев получил пожизненное, а Никита Лыткин, которому на тот момент не было 18 лет, -24 года колонии. Позже срок "скостили" до 20 лет. Сидел он в одной из ангарских ИТК.

Как рассказали в управлении ФСИН по Иркутской области Лытки н совершил попытку самоубийства утром 28 ноября. Тогда его спасли и отправили в больницу, где маньяк и умер.

Сейчас по факту самоубийства особо опасного зека проводится проверка.

Как сиделось "молоточнику"

Известно, что жизнь его в колонии была, мягко говоря, непроста. О том, как сиделось маньяку-"молоточнику" ещё летом иркутскому блогеру Илье Филлипенко рассказал бывший заключённый ИК-7. По его словам, Лыткин нисколько не сожалел о том, что натворил (хотя экспертиза признала его вменяемым) и "всегда весело рассказывал о совершённых убийствах".

Но вот соседи по бараку взглядов молодого маньяка явно не разделяли. И активно это демонстрировали:

"Его (Лыткина) часто били, он был опущен и даже среди "петухов" считался изгоем. Занимался самыми грязными и зазорными работами на зоне — стирал чужие трусы и носки и оказывал сексуальные услуги", — рассказал бывший заключённый.

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