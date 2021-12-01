Детский суицид: психолог Андреева рассказала, как не пропустить "звоночек"

Страшной трагедией закончилась ссора матери с 11-летней дочерью в Калининградской области. Женщина отобрала у ребёнка смартфон, и входе конфликта девочка выпала из окна высотки. Отец не перенёс горя и покончил собой спустя 40 минут. В беседе с Pravda. Ru психолог Елена Андреева объяснила, как разглядеть в своём чаде склонность к суициду и не допустить непоправимого.

Согласно информации портала Кlops. ru, люди близкие к семье сообщили, что девочка состояла на учёте у психиатра и обучалась на дому.

Не звонок, а колокол

По словам Елены Андреевой, это могло бы объяснить причину психологической нестабильности, но вместе с тем и дать повод родителям ещё больше обеспокоиться состоянием подростка.

"Если есть какое-то заболевание, то точно ребёнок более склонен к суицидам и точно он случится. Это может случиться, может не случиться. Здесь, скорее, что явилось причиной такой реакции. Она на что-то всегда возникает. Это же не просто такой способ действия, такой способ решения какой-то проблемы", — пояснила Андреева.

Первопричиной трагедии, по словам психолога, может стать недопонимание родителей. И речь не только о детях с "диагнозами". Мама и папа — это своеобразная "подушка безопасности" ребёнка от жизненных невзгод. Кроме того, "внезапные" самоубийства — крайняя редкость.

"Родители — это люди, которые находятся рядом. И должна быть возможность безопасно обратиться за помощью, что бы не случилось. Это невозможно как-то внезапно предотвратить", — подчеркнула психолог.

Куда смотреть?

Для того чтобы понимать, что может стать триггером к трагедии, необходимо налаживать доверительные отношения, подчеркнула Андреева.

"Внезапная скрытность и изменение взаимоотношений с родителями. При каком-то внимательном отношении, при каких-то тёплых взаимоотношениях между родителями и ребёнком любые изменения могут теоретически напрячь, теоретически заставить подумать о том, что происходит", — рассказа специалист.

По словам специалиста, суицид ребёнок видит как решение всех своих проблем. От мала до велика. От двойки до каких-то масштабных, как ему кажется, провинностей.

"Наверное, может быть, потому, что подростковый возраст — это история про перестройку организма, про некоторые гормональные изменения, про поспешность решений, про более трагичное восприятие мира, возможно", — резюмировала Андреева.

Психолог подчеркнула, что ментальные нарушения у ребёнка — не всегда "про суицид". На необдуманный шаг идут вполне здоровые и с виду не вызывающие беспокойства дети. Андреева считает, что выстроенные на доверии отношения в семье помогут "услышать" проблемы детей и вовремя принять меры.

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