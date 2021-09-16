После суицида в прямом эфире из TikTok удалили песню группы "ЛСП"

Из популярной соцсети TikTok удалили песню группы "ЛСП" под названием "Номера". Ранее молодая россиянка совершила самоубийство в прямом эфире под эту композицию, сообщает TJ.

Теперь пользователи не могут отыскать музыкальный трек. При любой попытке набрать название песни администраторы платформы направляют их на отдельную вкладку с рекомендациями.

В открывшемся сервисе молодым людям предлагают обратиться к специалисту по телефону доверия или сходить на сеанс к врачу-психотерапевту.

Кроме того, в приложении можно найти советы профессионалов о том, как побороть тревожные мысли и страхи. Пользователей просят не предпринимать каких-либо импульсивных действий во время депрессии, а отвлечься на разговоры с близкими людьми или на любимое хобби. По словам психологов, это должно помочь справиться с "мрачным" состоянием.

Напомним, суицид под композицию "ЛСП" совершила жительница Зеленограда в понедельник, 13 сентября. Руководство соцсети "ВКонтакте" заблокировало трек "Номера" ещё в 2018 году, ведь в нём содержатся призывы к самоубийству.

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