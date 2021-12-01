В Приморье ужесточают правила использования QR-кодов: в аптеки пока можно

В Приморье ужесточили правила входа в непродовольственные магазины и заведения услуг. С сегодняшнего дня для того, чтобы попасть в торговую точку, необходим QR-код, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Так, согласно постановлению ведомства, без электронного документа либо медотвода, не пустят в:

салоны красоты,

проммагазины,

заведения общепита,

учреждения культуры,

спортивные объекты.

"Исключения составляют аптеки и магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Также, согласно документу, во всех вышеперечисленных "точках" необходимо установить пункты контроля по проверке QR-кодов, а также назначить специалистов, которые будут проверять справки о медотводе.

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