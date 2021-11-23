Жителя Владивостока арестовали за отказ надеть маску в ТЦ

Житель Владивостока получил семь суток ареста из-за скандала в торговом центре. Мужчина не захотел надевать маску и пытался спровоцировать драку.

Представитель административной комиссии сделал замечание посетителю ТЦ. Мужчина вошёл в общественное место без медицинской маски. На что горожанин начал возмущаться, материться и кидаться с кулаками на проверяющих.

"Мужчина грубо отреагировал на замечание, выражаясь в общественном месте нецензурной бранью, пытался спровоцировать драку", — предаёт сообщение УМВД РФ по Приморскому краю РИА Новости.

Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники доставили дебошира в отдел, при нём не было документов. Суд назначил 41-летнему жителю Владивостока административный арест на семь суток.

Ранее Pravda.Ru писала о конфликте в Казани. Из-за введённых проверок QR-кодов в общественном транспорте, пассажиры кидались с кулаками на кондукторов, а один даже брызнул в лицо женщине перцовым баллончиком.

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