Обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет введена в Приморье

В Приморье вводится обязательная вакцинация для пожилых граждан, в возрасте от 60 лет и старше. Информацию об этом распространило правительство края.

Указ об обязательной вакцинации пожилых людей вышел за подписью главного санитарного врача края Татьяны Детковской. Решение было озвучено во время заседания регионального оперштаба 29 ноября.

"Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для граждан 60 лет и старше. Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности", — поясняется в указе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным главного санитарного врача, процент заболевших коронавирусом среди возрастной группы 60 лет и старше составляет 23,5%. Коронавирус стал причиной смерти 74% пожилых граждан Приморья, в то время как вакцинация среди жителей этого возраста не превышает 28,5%.

Указ гласит, что первый компонент вакцины должен быть введён пожилым гражданам до 25 декабря (или единственный, если речь идёт об однокомпонентном препарате), а второй — до 25 января.

В случае невыполнения этого требования граждан пожилого возраста могут отправить на удалённый формат работы или отстранить от неё.

В Приморье подобное положение уже действует для работников ряда отраслей: ЖКХ, госслужбы, сферы услуг. Не привитых первым компонентом уже отстраняют от работы с 15 ноября. До 15 декабря они должны вакцинироваться вторым компонентом.