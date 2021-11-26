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Историк отреагировал на петицию украинцев о смене пола скульптуры "Родина-мать"

Общество

Украину "оттаскивают" всё дальше и дальше от России, чтобы прекратить все связи между государствами. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков, комментируя Pravda.Ru петицию Киевского городского совета с требованием изменить пол скульптуры "Родина-мать".

Историк отреагировал на петицию украинцев о смене пола скульптуры "Родина-мать"

По словам доктора исторических наук, РФ никак не может повлиять на решение украинских властей об отказе от советской символики.

"Украина — независимое государство. Как хотят, так и поступают. И наше мнение никакой роли для них не играет. А то, что с каждым таким событием Украину оттаскивают всё дальше и дальше от России — это бесспорно. И цель действующих политиков — добиться, чтобы между странами не было никакой связи. Украинцы молчат, не реагируют никак, и мы теперь только смириться можем с тем, что там происходит", — сказал Жуков.

Он также добавил, что украинские власти не заинтересованы в сохранении советских памятников, ведь их гораздо больше волнуют цены на газ и высокие зарплаты.

"Исключая советское прошлое, мы уничтожаем себя. Без него мы — пустышки", — заключил собеседник издания.

Ранее на сайте Киевского горсовета появилась петиция, в которой сказано, что первоначальный замысел скульптуры "Родина-мать" не отвечает современным идеологическим требованиям общества, поэтому её предложили превратить в монумент архистратигу Михаилу.

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