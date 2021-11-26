На Украине подписывают петицию, чтобы сменить пол монументу "Родина-мать"

Житель Украины предложить убрать из статуи "Родина-мать", которая расположена на Печерских холмах в Киеве, отголоски "советского прошлого". Он создал петицию и даже нашлись те, кто её подписал.

Переделать "Родину-мать" инициатор предложил на Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем столицы Незалежной. Что интересно, демонтировать монумент, автор петиции счёл нецелесообразным.

"Советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества. В то же время её демонтаж кажется нецелесообразным, во-первых, поскольку он прочно вписался в очертания нашего города, во-вторых — по экономическим соображениям", — пояснил автор.

Так, по его мнению, достаточно лишь немного "переработать" статую, чтобы получился желаемый монумент. В петиции заявлено, что необходимо шесть тысяч подписей для того, чтобы "дать ход" инициативе. Правда, за день её подписали пока только 11 человек.

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