Эксперт объяснила, как не попасть в ловушку маркетологов во время Черной пятницы

Финансовый консультант, эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт рассказала Pravda.Ru, как не стать жертвой маркетологов во время распродаж в рамках акции "Черная пятница", которая пройдет в России 26 ноября.

"Нужно понимать, что у нас большинство наших покупок эмоциональные, то есть мы поддаемся эмоциям, и это не рационально, а эмоционально. И здесь самый лучший план и на самом деле самый приятный тоже, это составить себе абсолютно четкий план, что мы хотим купить и какой у нас есть на это бюджет… Когда мы очень легко ведемся на все маркетинговые уловки? Тогда, когда у нас нет собственного плана, когда у нас нет списка того, что мы хотим купить, с нами очень легко провернуть абсолютно любой маркетинговый шаг", — рассказала специалист.

Она также отметила, что в планировании покупок есть и другое преимущество — чувство "предвкушения", которое поможет избежать нерациональных, эмоциональных покупок.

"Мы понимаем, что, например, через месяц, через два или когда-то мы купим что-то и мы живем в ожидании. То есть мы уже запланировали, мы понимаем, что у нас будут на это деньги, и мы этот период живем в предвкушении. И эта эмоция прекрасна, она включает великолепные гормоны — гормоны счастья и так далее. И это ничуть не меньше, ничуть не хуже, чем даже эффект от самой покупки. Когда у нас есть план покупок, мы еще и получаем эмоцию предвкушения еще до того, как мы купили. Мы себя очень грамотно загружаем позитивными эмоциями", — добавила Бенетт.

26 ноября в России стартует акция «Черная пятница». Магазины предлагают скидки на свои товары до 90%.