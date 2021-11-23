Запашный поделился своим мнением о введении QR-кодов и о ситуации с ковидом

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился своим мнением о введении QR-кодов. Он считает, что россиянам мало говорят о том, что происходит.

Артист рассказал Федеральному агентству новостей, что поставил прививку и у него есть необходимый документ. Но не понимает, зачем ему надевать маску в самолёте.

"Ведь я уже привился, выполнил, если можно так выразиться, долг перед страной, перед другими людьми, обезопасил сам себя?", — задает вопрос артист.

Также Запашный рассказал о том, что много раз посещал мероприятия COVID-free и даже там, несмотря на то, что у тебя есть справка о прививке, нужно соблюдать масочный режим.

"Однако, попадая внутрь COVID-free помещения, где бы это ни происходило, люди все равно должны быть в масках, поскольку официально масочный режим в нашей стране не отменён", — сказал Запашный.

Запашный также задает вопрос, почему так сильно отличается ситуация с COVID-19 в разных странах. Он отмечает, что в отличие от Китая, США и других, в России до сих пор ситуация далека от благополучной. По его словам, жизнь в других странах нормализуется.

"Я вижу полные стадионы на играх НХЛ в Канаде, вижу полные стадионы на играх NBA в США, во многих европейских странах на футболе уже тоже полные стадионы. И я не понимаю, почему у нас пока не так. Не вижу никаких новостей из Китая, хотя в начале пандемии их было много", — сказал Запашный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.