Жёстких ограничений в России из-за пандемии нет – Анна Попова

В России нет жёстких ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия-24".

Попова отметила, что сейчас россияне стали лучше соблюдать масочный режим.

"Посмотрите, сейчас значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках и ездят в транспорте в масках, в целом по стране и во всех субъектах", — сказала Попова.

Она также просит всех россиян контролировать своих родственников и знакомых, чтобы они соблюдали режим самоизоляции.

Ранее Анна Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах России. Эксперт призывает россиян сразу же обращаться к врачу при симптомах коронавируса.

Попова назвала "очень хорошим показателем" долю заболевших после прививки от COVID-19 в 2-5%. Она добавила, что российские вакцины обеспечивают защиту от "тяжёлого течения и печального исхода".

Также глава Роспотребнадзора говорила о том, что в России нет необходимости закрывать границы из-за COVID-19. По её словам, в основном коронавирус распространяется внутри страны, так как все прибывающие из-за границы проходят тестирование.

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