Мясников отреагировал на идею о запрете указывать национальность преступников

Телеведущий и врач Александр Мясников отреагировал на идею запретить СМИ предавать огласке национальность преступников, выдвинутую парламентом Чеченской Республики.

Мясников отметил, что он скорее одобряет эту идею, признавая, что она требует доработки.

"Все мы знаем: "у преступников нет национальности", "перед законом все равны", "не надо разжигать национальную рознь" и т. д. Я полностью с этим согласен", — написал телеведущий в своём Telegram-канале, подчеркнув, что высказывается за это предложение.

Врач напомнил о существовании в России сильных национальных диаспор, влияющих на своих представителей. По его мнению, такие диаспоры делают всё возможное, чтобы их репутация не страдала от противоправных действий входящих в неё членов.

В качестве примера Мясников привёл чеченцев, о которых практически нет негативной информации в СМИ в последние годы.

"Им никто не позволит замарать хулиганством свою национальную честь, мы все знаем, как Кадыров жёстко и справедливо реагирует", — сказал Мясников, добавив, что и остальные диаспоры должны следовать примеру чеченцев.

Медик уверен, что больше всего представители национальных диаспор боятся критики со стороны "своих".

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