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Безпалько оценил "фантазии американца" о шансах Украины на Крым

Общество

Американский политобозреватель Анатоль Ливен считает, что шансов "вернуть" Крым у Украины "немного".

Безпалько оценил "фантазии американца" о шансах Украины на Крым

Точнее, только один:

  • если "мощное военное поражение Москвы" лишит её возможности "отстаивать" полуостров.

Кто собирается (если собирается) напасть на нас? Уж не сама ли Украина должна это сделать, чтобы "вернуть" Крым?

Странное высказывание американца Ливена в беседе с Pravda. Ru прокомментировал Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

По его словам, Ливен всего лишь признал, что у Украины нет шансов сделать Крым своим, ибо всем абсолютно понятно, что "мощное военное поражение" России она не может нанести никак.

- Впрочем, если кто-то другой, например, коллективный Запад, союзником которого является Киев, "ударит по России" так, что она не сможет сопротивляться даже Украине, то шанс есть.

Точно так же, как, например, после поражения нацистской Германии Советский Союз включил в свой состав Восточную Пруссию, которая сейчас представляет из себя эксклав — Калининградскую область. Но при этом весьма значимая часть немецких земель вошла в состав Польши и составила до 25% нынешней территории Польской Республики. Польша не воевала, по большому счёту. Польша испытала свое военное поражение еще в 1939-м. Но благодаря тому, что ряд политиков выступил как союзник по отношению к СССР, им была предоставлена возможность включить немецкие земли в свой состав.

— А есть какие-то предпосылки к тому, что Москва может "ослабеть вдруг"?

— Нет. Это из области предположений. Как если, допустим, взорвётся Йеллоустонский парк, то для США это будет катастрофа, которая приведёт, наверняка, к тому, что влияние Соединённых Штатов Америки на международной арене сильно-сильно ослабнет.

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Ни за какую цену: Россияне не отдадут Крым
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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