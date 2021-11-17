Полковник ВСУ: сейчас для Европы удобный момент, чтоб признать Крым российским

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает ситуацию на польско-белорусской границе "многоходовкой Путина", которая рассчитана на то, что Россия, когда всё закончится, "въедет в Европу на белом коне", и европейцы просто вынуждены будут признать Крым российским.

Своим видением текущего момента киевский военный эксперт поделился в блоге на портале "Главред".

Жданов утверждает, что "создавая кризис" беженцев на границе Польши, российский президент не только хотел добиться от европейских чиновников сертификации "Северного потока-2" и заставить их "поснимать санкции", но и "сподвигнуть НАТО" "надавить на Украину" и заставить её соблюдать минский протокол. А, когда эти задачи будут выполнены, Европе не останется ничего, кроме как признать Крым русским.

И, по мнению экс-военного, всё "у Путина" может получиться: если Евросоюз всё-таки "возьмёт мигрантов" и "вывезет их на автобусах вглубь Европы", то

"… Россия будет на белом коне, получит все свои преференции и, окрылённая победой, повернет вожжи против Украины".