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Адвокат Добровинский: Назвать кого-то "бараном" - не преступление

Общество

Ситуация с коронавирусом разделила общество — причём не только в России — на два лагеря: тех, кто готов следовать указаниям властей и вирусологов, и тех, кто видит во всех антиковидных мероприятиях след "теории мирового заговора". Страсти кипят нешуточные. И это ещё мягко сказано.

Адвокат Добровинский: Назвать кого-то "бараном" - не преступление

На днях журналист и телеведущий Михаил Леонтьев "отличился" очень эмоциональным и оттого резонансным высказыванием. Напомним, он назвал всех антипрививочников "баранами" и заявил, что их надо не уговаривать вакцинироваться, а "ловить", "бить по башке и колоть".

Волна возмущения немедленно поднялась в интернете. Пресс-секретаря главы "Роснефти" стали обвинять в публичных оскорблениях и разжигании вражды.

Однако с юридической точки зрения, как прокомментировал в беседе с Pravda.Ru адвокат Александр Добровинский, претензий к журналисту нет и быть не может:

"Он высказал своё личное мнение. Больше ничего. Высказывание частного мнения абсолютно не подпадает ни под какую статью ни Уголовного, ни Гражданского кодексов никаким образом.

Да и никакую вражду он не разжигает.

Кстати, думаю, что частично многие люди с ним согласны. Включая меня, кстати. Я, конечно, не думаю, что надо "вылавливать и давать по голове", но ведь и у Леонтьева это не больше, чем фигура речи".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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