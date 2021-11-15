Телефонные мошенники научились по-новому красть личные данные пользователей

У телефонных мошенников появился новый способ кражи личных данных у пользователей. Они берут за основу голос знакомого или родственника гражданина, и при помощи специальных технологий "накладывают" его на свой, чем вводят в заблуждение адресата. Об этом пишет Gazeta.ru.

По словам специалиста по информационной безопасности Алексея Лукацкого, обычный человек едва ли смог бы различить голос своего знакомого или синтезированный таким образом голос мошенника:

"Отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек".

Создание такого синтезированного голоса — это новые технологии, ставшие возможными при использовании нейросетей, которые в состоянии воссоздать голос человека на базе ранее совершённых звонков и голосовых сообщений.

Специалисты напоминают о бдительности и осторожности, и рекомендуют самостоятельно перезванивать знакомому, который спрашивает у вас то, что обычно интересует мошенников: личные данные, пароли, коды банковских карт и т. д.

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