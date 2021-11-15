Москвичи не оценили дизайнерское решение на Минской улице в столице. По мнению жителей, новые фонари напоминаю виселицы и вызывают "настороженность".
В социальных сетях бурно обсуждают внешний вид новых фонарей. По мнению пользователей, источник света очень похож на виселицу и дизайнеры сделали "унылое" общественное пространство.
"Вдохновлялись, так сказать, традициями прошлого. У нас же вечно кого-нибудь на фонарях повесить хотят", — написали пользователи под фото в паблике "Фили. Давыдково. Соседи" в Facebook.
Пользователи не поленились и даже "иллюстрировали" своё видение улицы.
Кто-то из комментаторов заявил, что светят фонари очень хорошо, но "тёплых чувств" не вызывают.
"Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и беспощадный свет… Аптеки не наблюдается, а вот фонари-виселицы действительно совершенно беспощадны к тем, кто не согласен с их дизайном!", — высказались россияне.
Некоторых возмутило, что между фонарями огромное пространство и улица "кажется голой". Пользователи предложили посадить на пустых местах деревья.
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