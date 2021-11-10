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Филолог оценила планы Минпросвещения обновить правила русского языка

Общество

Журналист, филолог Евгения Соловьёва прокомментировала для Pravda.Ru планы Минпросвещения обновить орфографию и пунктуацию русского языка.

Филолог оценила планы Минпросвещения обновить правила русского языка

Соловьёва не увидела ничего критичного в новых нормах правил русского языка, которые готовят эксперты Минпросвещения.

"В принципе, так мы уже и писали, причём давно. Другое дело, что есть всё равно некоторые вопросы. Так, например, с именами собственными мы видим, что, например, Рэмбо пишется через "э". Если мы имеем в виду героя Сильвестра Сталлоне, он так давно всегда писался через "э". Если мы говорим про Артюра Рембо, то он всегда писался через "е". Вопрос: в данном случае о каком человеке идёт речь?" — сказала филолог.

По её словам, министерство законодательно закрепит то, что уже давно считается за норму.

"Во всех остальных случаях, в принципе, и так считалось за норму. Просто она не была закреплена официально на законодательном уровне. В некоторых местах допустимо было и такое, и такое написание, как, например, слово "пленэр". И режет, наверное, глаз, если будет написано и через "е", и через "э", — сообщила собеседница издания.

Ранее Минпросвещения подготовило проект постановления правительства России "Об утверждении правил русской орфографии". Авторы документа отмечают, что в настоящее время русский язык базируется на "Правилах русской орфографии и пунктуации", которые были утверждены в 1956 году. Ведомство планирует привести эти правила в "соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нём".

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