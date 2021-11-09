Министерство просвещения РФ собирается актуализировать правила орфографии в русском языке.
Ведомство планирует привести правила в "соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нём", сообщается в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы документа отмечают, что в настоящее время русский язык базируется на "Правилах русской орфографии и пунктуации", которые были утверждены в 1956 году.
За 60 лет "появились новые слова, типы слов, конструкции", которые необходимо регламентировать, отмечается в проекте. Кроме того, эксперты нашли пропуски и неточности, которые нужно уточнить и обновить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.