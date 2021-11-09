Минпросвещения обновит правила русского языка

Министерство просвещения РФ собирается актуализировать правила орфографии в русском языке.

Ведомство планирует привести правила в "соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нём", сообщается в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа отмечают, что в настоящее время русский язык базируется на "Правилах русской орфографии и пунктуации", которые были утверждены в 1956 году.

За 60 лет "появились новые слова, типы слов, конструкции", которые необходимо регламентировать, отмечается в проекте. Кроме того, эксперты нашли пропуски и неточности, которые нужно уточнить и обновить.

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