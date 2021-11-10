Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой подать личный пример и привиться

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой сделать прививку от коронавируса для того, чтобы на личном примере доказать важность вакцинации. Об этом сообщается в РИА Новости.

"Мы должны подавать пример нашим гражданам, поэтому призываю всех вакцинироваться, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах. Это личная точка зрения этих людей, но надо слушать наших медиков, специалистов, врачей, а не разные фейковые новости в интернете".

Матвиенко также призвала коллег лично контролировать ситуацию в массовой вакцинацией, следить за наличием нужного количества вакцин и необходимого оборудования в больницах в регионах, в частности, держать на контроле обеспечение медицинских учреждений кислородом.

Председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко уведомил, что из 167 сенаторов вакцинированы 133 человека. Ещё 31 член Севфеда недавно перенёс коронавирус, но планирует вакцинироваться в ближайшее время, до конца текущего года или в самом начале следующего. Ещё три сенатора отказались делать прививку.

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