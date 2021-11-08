На Украине ударили ножом спортсмена из-за языка

На Украине неизвестный напал с ножом на 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. О случившемся рассказал отец спортсмена. Он утверждает, что нападавшему не понравилось то, что сын говорил на украинском языке.

Инцидент произошёл в В Запорожской области Украины. Отец жертвы нападения бизнесмен Олег Балабатько написал в своём Facebook, что на сына набросился нетрезвый житель Луганска.

Конфликт, по словам предпринимателя, произошёл из-за того, что парень разговаривал на украинском языке.

По словам мужчины, пьяный агрессор позвал Николая выяснять отношения, а после нанёс ему несколько ножевых ранений.

Отец написал, что после удара ножом его сын держался рукой за сердце, после чего упал. Он объяснил, что на месте был страж правопорядка, который пытался оказать пострадавшему помощь.

Это не первый случай конфликта на Украине на языковой почве.

Как сообщает "Рмблер", в Киеве епископ раскольнической "Православной церкви Украины" подрался с соседом из-за того, что тот говорил на русском языке.

"Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?", — цитирует новостной портал слова пострадавшей от рук епископа женщины.

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